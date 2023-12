Prinses Amalia viert 20e verjaardag met nieuwe officiële foto

DEN HAAG – Prinses Amalia, de oudste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima, viert vandaag haar 20e verjaardag. Ter ere van deze mijlpaal heeft de Rijksvoorlichtingsdienst een nieuwe foto van de prinses vrijgegeven, genomen op Paleis Noordeinde in Den Haag.

De nieuwe foto van prinses Amalia, gemaakt in december 2022, toont haar in een elegante pose in een zwarte blazer voor een spiegel. Ze draagt een ketting met diverse bedeltjes, waaronder een hartje, een sterretje en een oogje, wat bijdraagt aan haar charmante verschijning. Deze foto is onderdeel van een sessie door fotograaf Gemmy Woud-Binnendijk, waarvan eerder al andere beelden zijn gepubliceerd.

Hoewel de RVD geen uitspraken doet over de persoonlijke viering van de prinses, aangezien haar verjaardag als een privéaangelegenheid wordt beschouwd, is het duidelijk dat prinses Amalia afscheid neemt van haar tienerjaren.

In het afgelopen jaar heeft Amalia, net als toen ze 19 werd, zich vooral gefocust op haar studie Politics, Psychology, Law and Economics (PPLE) aan de Universiteit van Amsterdam.

Ondanks dat ze recht heeft op een uitkering als troonopvolgster, koos ze er opnieuw voor om deze niet te accepteren en legde ze de nadruk op haar studie. Desondanks heeft ze enkele officiële taken uitgevoerd die passen bij haar rol als Prinses van Oranje.

Een van de hoogtepunten van het afgelopen jaar was de reis die prinses Amalia in januari samen met haar ouders maakte naar het Caribisch deel van het Koninkrijk. Deze reis stond in het teken van kennismaking met dit gebied. Samen met koning Willem-Alexander bezocht ze een voetbalacademie op Aruba en met koningin Máxima verdiepte ze zich in energievoorzieningen op Saba.