Prinses Beatrix aangekomen op Curaçao

Foto’s – Mauricio Pictures

WILLEMSTAD – Prinses Beatrix is gisteren aangekomen op Curaçao. Op het vliegveld Hato werd ze opgewacht door gouverneur Lucille George-Wout en minister-president Gilmar Pisas. “Het is zo fijn om hier weer te zijn”, zei Beatrix bij aankomst.

De prinses is van donderdagmiddag tot en met zondag op het eiland. Haar agenda is die drie dagen behoorlijk vol. Het bezoek staat vooral in het teken van natuurbehoud en de effecten van de coronapandemie. Ze is beschermvrouwe van de samenwerkende natuurbeschermingsorganisaties op de Caribische eilanden in het Koninkrijk.

