Prinses Beatrix drie volle dagen op Curaçao

Prinses Beatrix tijdens haar laatste bezoek aan Bonaire toen ook op uitnodiging van DCNA | foto archief Bonaire.nu

WILLEMSTAD – Prinses Beatrix komt vandaag, donderdag 25 november aan op Curaçao. De prinses heeft een volle agenda tijdens haar bezoek aan het eiland. Ze komt hier in haar rol als beschermvrouwe van de Dutch Caribbean Nature Alliance, DCNA. Die viert haar 25-jarig bestaan.

Vrijdag 26 november is Beatrix bij de conventie van DCNA over de toekomst van het samenwerkingsverband van alle natuurbeschermingsorganisaties op de zes eilanden in het Koninkrijk.

Beatrix ontmoet vrijdag ook de gouverneurs van Aruba en Sint Maarten en de gezaghebber van Bonaire.

Verder staan een bezoek aan verschillende natuurprojecten op het programma zoals het koraallarven project bij Carmabi. Ook zal de prinses een bezoek brengen aan een lagere school waar ze een natuurles zal bijwonen en bezoekt ze een dierenkliniek.

Zondag 28 november vertrekt de prinses weer.

