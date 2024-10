Sint Maarten Prinses Beatrix heropent luchthaven Sint Maarten Dick Drayer 22-10-2024 - 2 minuten leestijd

PHILIPSBURG – Prinses Beatrix bezoekt van 12 tot en met 15 november Sint Maarten en Saba. Tijdens het bezoek ligt de nadruk op de bescherming van de natuur en sociaal-maatschappelijke initiatieven. Als beschermvrouwe van de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) heeft Prinses Beatrix een belangrijke rol in het ondersteunen van natuurbehoud op de eilanden. Hoogtepunt van het bezoek is de heropening van het luchthavengebouw van Princess Juliana International Airport op Sint Maarten, dat ernstig werd beschadigd door orkaan Irma in 2017.

Op woensdag 13 november begint Prinses Beatrix haar bezoek aan Sint Maarten in het Emilio Wilson Park. Dit park is van historisch en ecologisch belang vanwege de aanwezigheid van inheemse flora en fauna. De Prinses woont daar een poëzie- en verhalenvoordracht bij, georganiseerd door de DCNA, waarin kinderen aandacht vragen voor de invloed van invasieve soorten en het belang van natuurbescherming. Vervolgens plant zij een inheemse boom in het park.

Later die dag bezoekt de Prinses het Milton Peters College voor een interactieve les over Marine Spatial Planning. Dit proces richt zich op het duurzaam organiseren van menselijke activiteiten op zee. Leerlingen simuleren de onderhandelingen tussen verschillende belanghebbenden in dit proces. Het programma op Sint Maarten sluit die dag af met een bezoek aan het ‘Perpetual Plastics’-project, waar de Prinses meer leert over plastic recycling en het effect van plastic afval op de natuur.

Op donderdag 14 november bezoekt Prinses Beatrix het vlonderpad bij de Salt Pond en maakt zij een boottocht langs het Ramsar natuurgebied Mullet Bay. Hier krijgt zij uitleg over lokale vogelsoorten en de aanplant van mangroves. De middag staat in het teken van de heropening van het luchthavengebouw van Princess Juliana International Airport, waar de Prinses een plakaat onthult. Ook spreekt zij met betrokkenen over de heropbouw na de verwoestende orkaan.

Op vrijdag 15 november reist Prinses Beatrix naar Saba, waar zij onder andere een maritiem onderzoekslaboratorium bezoekt en een rondleiding krijgt over het koraalherstelproject. Vervolgens bezoekt zij het Queen Wilhelminapark, dat wordt gerenoveerd met steun van Jantje Beton. De Prinses, beschermvrouwe van Jantje Beton, gaat in gesprek met kinderen over het belang van goede speelplaatsen.

Het bezoek eindigt in de botanische tuin van Saba, waar de Prinses meer te weten komt over herbebossing en biodiversiteit. Ook ontmoet zij jongeren van het naschoolse programma van de Saba Conservation Foundation, die haar laten zien hoe zij met zogenaamde zaadbommen bijdragen aan de natuur. Later die middag bezoekt de Prinses het jongerencentrum The Spot, waar zij met jongeren spreekt over het UNICEF-programma ‘Kinderen in hun Kracht’ en de campagne ‘Raising Our Future’.

