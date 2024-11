Saba Prinses Beatrix: Ik plan niet lang vooruit, misschien kom ik terug Dick Drayer 16-11-2024 - 1 minuten leestijd

WINWARDSIDE – Tijdens haar bezoek aan Sint Maarten en Saba liet prinses Beatrix weten dat ze niet ver vooruit plant en het onduidelijk is of ze in de toekomst terug zal keren. “Misschien, ik weet het nooit. Ik plan nooit erg lang vooruit,” zei ze in een gesprek met de pers op Saba. Haar woorden benadrukten haar spontane benadering, terwijl ze haar dankbaarheid uitte voor de warme ontvangst op de eilanden.

De prinses bezocht de eilanden in het kader van haar beschermvrouwschap van de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA), waarbij duurzaamheid en sociale initiatieven centraal stonden. Daarnaast heropende ze het luchthavengebouw van Princess Juliana International Airport op Sint Maarten.

Tijdens het bezoek sprak Beatrix vol bewondering over het enthousiasme van de eilandbewoners: “Ik ben zo blij dat mensen hier zo bezig zijn met de natuur en erin geloven dat ze echt hun best moeten doen om het mooi te behouden en ook voor de toekomst.” Ze noemde haar bezoeken aan de eilanden een feest en prees de inzet van de gemeenschap.

Haar betrokkenheid bij het Caribische deel van het Koninkrijk en haar steun aan lokale initiatieven zoals natuurbehoud en sociale ontwikkeling werden door velen als inspirerend ervaren.

