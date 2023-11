Prinses Beatrix sluit bezoek Curaçao af met groen vingers

Prinses Beatrix heeft gisteren een vruchtbare ochtend gehad tijdens haar bezoek aan Curaçao, waar ze zowel haar groene vingers als haar liefde voor natuurbehoud toonde.

In de wijk Otrobanda in Willemstad plantte ze met aandacht bonenplantjes in een buurttuin, een project genaamd Hòfinan Ser’i Otrobanda dat zelfredzaamheid en gemeenschapsgevoel promoot.

De prinses uitte haar verwondering over het groeiproces van de planten en gaf zelfs persoonlijke aanmoedigingen aan een wankel stekje. Dit initiatief, dat steun ontvangt van het Oranje Fonds en genomineerd was voor een Appeltje van Oranje, is een voortzetting van de prinses haar betrokkenheid bij soortgelijke projecten die zij twee jaar geleden bezocht om de door de pandemie getroffen gemeenschap te steunen.

Het bezoek werd voortgezet in het natuurgebied Rif St. Marie-Hermanus, waar ze een herstellende warawara-vogel vrij mocht laten. Met een uitroep van “Joepie” keek ze toe hoe de roofvogel zijn vrijheid tegemoet vloog. De prinses, gewapend met een wandelstok, kreeg een tour door het gebied en werd geïnformeerd over het belang van de lokale flora en fauna.

Het natuurlijke gebied Rif Sint Marie-Hermanus, omgeven door de Hermanus, Jan Kok en Rif Sint Marie zoutpannen, is een natuurlijk gebied dat in 2013 als Ramsar-gebied #2120 onder de naam Rif Sint Marie is erkend. Het is een van de vijf Ramsar-gebieden die Curaçao heeft en die bescherming moeten krijgen als internationaal belangrijke watergebieden.

Ecosystemen

De nieuwe directeur van Carmabi, Manfred van Veghel, vertelde de prinses dat dit gebied vooral uniek is omdat binnen een relatief kleine afstand, in een gebied van 667 hectare, zeker 5 verschillende ecosystemen te vinden zijn.

Aan de kust ligt een van de meest ongerepte en beste koraalriffen van het Caribisch gebied. Dieper landinwaarts vindt men een zeegras-ecosysteem in een zoutwatermeer, omringd door een mangrovebos en een tropisch semi-droog bos.

Volgens Van Veghel is er bijna nergens ter wereld zoveel biodiversiteit te vinden in een relatief ongestoord en nog niet ontwikkeld milieu.

Tenslotte bewonderde prinses Beatrix de recent door de Koninklijke Marine gebouwde brug tussen de natuurgebieden Hermanus en Rif St. Marie, en genoot van het zicht op flamingo’s vanaf een uitkijkpunt.