Prinses Beatrix test positief op coronavirus

DEN HAAG – Zojuist heeft de Rijksvoorlichtingsdienst in Nederland bekend gemaakt dat Prinses Beatrix positief getest is op het coronavirus. Voor zover nu bekend is, zou de prinses lichte verkoudheidsklachten hebben en in thuisisolatie zijn.

De prinses vertrok zondagmiddag na 3 volle dagen Curaçao terug naar Nederland. Op Curaçao had zei een vol programma waar vooral in het begin van het bezoek strenge coronaregels werden gevolgd. Niet bij alle bezoeken zou het mondkapje en de anderhalve meter afstandsregel gevolgd zijn.

Prinses Beatrix liet op Curaçao wel weten dubbel gevaccineerd te zijn en ook haar boostershot al te hebben gekregen.

