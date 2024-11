natuur Bezoek Beatrix vestigt aandacht op natuur- en gemeenschapsinitiatieven Dick Drayer 10-11-2024 - 3 minuten leestijd

PHILIPSBURG – Prinses Beatrix brengt overmorgen, 12 tot en met 15 november een bezoek brengen aan Sint Maarten en Saba. Als beschermvrouwe van de Dutch Caribbean Nature Alliance, DCNA brengt zij het natuurbehoud en sociale initiatieven op de eilanden onder de aandacht brengen.

Tijdens haar verblijf op Sint Maarten op 13 en 14 november brengt de prinses een bezoek aan het Emilio Wilson Park, waar ze een gesprokenwoordevenement bijwoont. Hier worden gedichten, verhalen en monologen voorgedragen over inheemse en invasieve soorten. Zij beïnvloeden de natuurlijke gebieden van hun eilanden, maar kunnen ook ‘natuurbeschermers’ worden.

De prinses plant ook een inheemse boom in het park, waarmee ze het belang van natuurbehoud benadrukt. Bij het Milton Peters College woont ze een les over Marine Ruimtelijke Planning bij, georganiseerd door de Nature Foundation Sint Maarten (NFSXM), ter ondersteuning van duurzaam maritiem beheer.

De Prinses krijgt ook een rondleiding bij EPIC’s Perpetual Plastics Program, een lokaal recyclinginitiatief, waar ze van de Junior Rangers van NFSXM zal horen over de impact van plastic afval.

Op 14 november maakt prinses Beatrix een korte wandeling over de onlangs voltooide Salt Pond-promenade om meer te leren over de lokale vogels. Ze maakt ook een korte boottocht langs Mullet Bay, het enige RAMSAR-gebied op het eiland, om te leren over het belang van de lokale mangroven. Daarnaast bezoekt ze Little Key, een gebied dat centraal staat in een nieuw voorgestelde wetgeving, waarmee dit gebied het eerste beschermde natuurpark op Sint Maarten zou worden.

Saba

Op 15 november bezoekt Beatrix in Saba het Saba Research Center van de Saba Conservation Foundation (SCF), een maritiem onderzoekslaboratorium waar onderzoekers van Van Hall Larenstein Hogeschool en Wageningen Universiteit de waarde van zee-egelkweek ter ondersteuning van koraalherstel toelichten.

Haar bezoek omvat ook een bezoek aan de Botanische Tuin, waar Junior Rangers inspanningen op het gebied van herbebossing demonstreren. Bij jeugdhonk The Spot, zijn gesprekken over het Unicef-project Kindvriendelijke Steden.

“Wij voelen ons vereerd om prinses Beatrix te verwelkomen, haar toewijding aan natuurbehoud sluit aan bij onze missie om het unieke natuurlijke erfgoed van Sint Maarten en Saba te behouden,” aldus Arno Verhoeven van de Dutch Caribbean Nature Alliance. “Haar bezoek is een getuigenis van het belang van betrokkenheid van de gemeenschap bij het beschermen van onze natuur.”

