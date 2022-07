Prinses Wilhelmina Fonds levert nieuwe innovatieve borstprotheses

Simone van Dijk woont op Curaçao en is enthousiast over een nieuwe duurzame borstprothese die in het Curaçaose klimaat comfortabel zit en duurzaam is. Dat ontdekte ze toen haar moeder op bezoek kwam. Daarna is zij gaan lobbyen bij het Prinses Wilhelmina Fonds op Curaçao om deze borstprothese ook beschikbaar te stellen voor vrouwen op Curaçao die na borstkanker een of twee borsten moeten missen.

“Een echt alternatief voor de siliconenprotheses, die in het Curaçaose klimaat niet comfortabel zijn, maar hier wel worden verkocht”, zegt Simone. Zij raakte betrokken bij borstprotheses omdat haar moeder borstkanker heeft overleefd.

“Mijn moeder heeft een langere periode bij ons in Curaçao gelogeerd. Haar wekelijkse therapiesessie heeft zij bij therapeute Guta de Lannoy gehad. Guta was zo enthousiast over de borstprothese. Deze is in tegenstelling tot de silicone protheses die hier veel worden gedragen, licht, luchtig en daardoor veel comfortabeler. Zeker in he warme klimaat op Curaçao.”

Simone merkte dat borstkanker en kanker in het algemeen op Curaçao een taboe is. “Ik wil het bespreekbaar maken en sociale media kunnen daarbij helpen, zodat zoveel mogelijk vrouwen op het eiland geïnformeerd worden over een nieuw alternatief voor siliconen, onder het motto: Meer comfort na borstkanker.”

De borstprothese die haar moeder droeg was nog niet verkrijgbaar op Curaçao. “Daarom heb ik contact gezocht met Proud Breast in Nederland. Zij hebben mij in maart samples meegegeven en deze heb ik onder andere bij het Prinses Wilhelmina Fonds en Fundashon Sinta Ros laten zien. Ook zij zijn enthousiast.

Het Prinses Wilhelmina Fonds heeft de soft qup daarna aan het prothese pakket toegevoegd. “Vrouwen die daar komen voor een eerste of een vervangende borstprothese kunnen sinds deze week kennismaken met de qups. Hierdoor krijgen vrouwen met borstkanker met keuzevrijheid en dat vinden we ontzettend belangrijk.”

Daarna is Simone als vrijwilliger Brand Ambassador voor het Caribische deel van Nederland geworden en ook vrijwilliger bij het Prinses Wilhelmina Fonds. “Met een aantal betrokken vrouwen onderzoeken we de mogelijkheid om de qups niet alleen in Curaçao aan te bieden. Maar om deze ook voor Aruba, Bonaire, Sint-Maarten en de BES-eilanden beschikbaar te krijgen.