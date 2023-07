Prinses Wilhelmina Fonds ontvangt gulle donatie van Walk for the Cure

WILLEMSTAD – Het Prinses Wilhelmina Fonds heeft een genereuze donatie ontvangen dankzij de succesvolle inzamelingsactiviteiten van de Walk for the Cure van vorig jaar. De regio’s grootste kankerfonds-wervingsactie heeft 28.000 gulden opgebracht, die volledig ten goede komt aan het werk van het Prinses Wilhelmina Fonds in de strijd tegen kanker in Curaçao.

Het Prinses Wilhelmina Fonds, dat zich inzet voor de bestrijding van kanker op het eiland, heeft opnieuw steun gekregen van de lokale gemeenschap en betrokken bedrijven. Met de opbrengst van het Walk for the Cure-evenement van vorig jaar, inclusief een geslaagde Walking Dinner in de Pietermaai District, kan de stichting haar essentiële werk voortzetten en waardevolle steun bieden aan kankerpatiënten en hun families.

De Walk for the Cure, die dit jaar haar 12e verjaardag viert, blijft een belangrijke jaarlijkse traditie in de strijd tegen kanker. Het evenement heeft niet alleen bijgedragen aan het inzamelen van fondsen, maar heeft ook een belangrijke rol gespeeld bij het vergroten van het bewustzijn over kanker en het belang van vroegtijdige detectie.

Voor het komende jaar zijn er nieuwe plannen voor het Walk for the Cure-evenement, waaronder een Sunday Sunset Leisure Get-Together op 22 oktober.