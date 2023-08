Prinses Wilhelmina fonds start jaarlijkse collectemaand 

WILLEMSTAD – Het Prinses Wilhelmina Fonds begint 1 september haar jaarlijkse collectemaand. Gedurende deze maand roept het fonds de Curaçaose gemeenschap op om via donaties bij te dragen aan het helpen van anderen.

Dit jaar staat het thema van de collectemaand in het teken van ‘Bo man den nos Man’, Uw hand in onze handen. Door gezamenlijk de handen ineen te slaan – van particulieren, bedrijven, media en vrijwilligers binnen het Prinses Wilhelmina Fonds – wordt gedurende de hele maand gestreefd naar het verzamelen van zoveel mogelijk donaties.

Het PWF is volledig afhankelijk van donaties en deze financiële steun komt voor 100% ten goede aan de gemeenschap, in de vorm van ondersteuning aan kankerpatiënten en hun directe omgeving. Ook wordt ingezet op voorlichting over kanker en de ondersteuning van andere organisaties die zich richten op de doelstellingen van het PWF.

Gedurende de hele maand zullen de herkenbare rode busjes op verschillende locaties op het eiland te vinden zijn. Daarnaast zijn donaties mogelijk via mobiel betalen en overboeking.