Politie en Justitie Pro forma behandeling dodelijk ongeluk piste Ronde Klip Redactie 29-10-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De rechtbank in Willemstad heeft gisteren de zaak rondom het dodelijke incident op de International Raceway Curaçao, waarbij op 2 april vorig jaar de 23-jarige Fabian Lourens om het leven kwam, pro forma behandeld.

In de zaak, die de naam “Raceway” draagt, wordt de 35-jarige bestuurder J.P. door het Openbaar Ministerie beschuldigd van ‘dood door schuld’. De rechtbank besloot de zaak uit te stellen om ruimte te maken voor verdere getuigenverklaringen en aanvullend onderzoek.

Volgens de aanklacht van het Openbaar Ministerie heeft J.P. op de bewuste dag op onverantwoorde wijze gereden op de racebaan bij Ronde Klip. De verdachte zou nalatig zijn geweest door zijn voertuig niet voldoende te controleren en zonder toestemming van de organisator de baan op te gaan.

Hij reed met hoge snelheid en begon te driften zonder rekening te houden met de aanwezigheid van andere mensen op de baan, aldus de aanklagers. Dit resulteerde in een fatale aanrijding waarbij Fabian Lourens ernstig gewond raakte en later die dag overleed.

Tijdens de pro forma zitting gaf de rechter gehoor aan de verzoeken van de officier van justitie, de verdediging en de rechter zelf om meer getuigen te horen. Dit betreft onder anderen de ervaren organisator van het evenement, Gaby da Camara, twee beveiligingsmedewerkers die verantwoordelijk waren voor de veiligheid op de baan, en de partner van de organisator, die betrokken was bij de planning. Ook besloot de rechter om de virale videobeelden van het incident opnieuw te bekijken.

De verdachte J.P. gaf tijdens de zitting aan dat hij zich sinds die bewuste dag erg slecht voelt over wat er is gebeurd, maar was zichtbaar emotioneel en had moeite om zijn verklaring af te ronden. De zaak wordt nu voortgezet op 17 februari 2024, wanneer de rechtbank de zaak volledig zal behandelen.

Het Openbaar Ministerie benadrukte dat het incident niet wordt gezien als een verkeersongeval, omdat het plaatsvond op een afgesloten circuit en niet op de openbare weg. Het onderzoek richt zich daarom op de verantwoordelijkheid en nalatigheid van de verdachte in de context van het evenement.

