Problemen bij partner Air Antilles zorgt voor vluchtuitval Winair

Een Air Antilles toestel op de luchthaven van St. Maarten. Foto: ABC Online Media/Dick Drayer.

Willemstad- Een maatregel van de ‘Direction Générale de l’Aviation Civile’ heeft geleid tot het aan de grond houden van alle 11 vliegtuigen van Winair partner Air Antilles.

Volgens de France burgerluchtvaart autoriteit, is er sprake van tekortkomingen bij het onderhoud van de vloot van Air Antilles. Eric Koury, eigenaar van de Frans-Antilliaanse carrier is optimistisch over het verhelpen van de tekortkomingen. Koury verwacht binnen 48 weer te kunnen starten met de vluchtuitvoering.

ABC eilanden

Partner Winair, die de vliegtuigen van Air Antilles inhuurt voor de vluchten tussen Sint Maarten en de ABC eilanden, lijkt minder optimisch. In een persverklaring op zaterdagmiddag liet Winair weten te verwachten tot in elk geval 7 september a.s. geen vluchten met de ATR toestellen uit te kunnen voeren.

Naar een oplossing voor passagiers die door de problemen bij Air Antilles dreigen te stranden, wordt nog gezocht.

