Problemen bij voormalige Clarion nog steeds niet opgelost

Willemstad – De problemen bij het On Vacation hotel in Piscadera zijn nog steeds niet opgelost. Gisteren escaleerde het bij het voormalige Clarion hotel toen een groep van 200 toeristen uit Colombia amok maakte.

Ze zijn boos omdat ze al twee dagen geen eten hebben gekregen, terwijl dat bij de prijs is inbegrepen. Reden: het bedrijf dat in de keuken staat is al vier maanden niet betaald. De openstaande rekening is nu 800.000 piek.

CTB is gevraagd om in te grijpen, omdat de situatie niet goed is voor de naam Curaçao in Colombia.