Problemen met telefooncentrale van de politie

Willemstad – De politie was gisteren telefonisch onbereikbaar. Niet de noodnummers 911 en 917, maar alle andere lijnen wel. Reden is een storing in de telefooncentrale van KPC.

Ook vandaag liggen er nog lijnen plat, maar de techneuten zijn bezig de zaak te herstellen. Burgers kunnen de verschillende afdelingen zo lang bereiken via het emailadres: [email protected]

