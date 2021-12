Problemen wereldwijd reisverkeer houden ook na kerstdagen aan

1 Delen

WILLEMSTAD – De problemen in het internationale reisverkeer hebben vooralsnog geen gevolgen voor het vliegverkeer van en naar de eilanden.

Wel hebben zowel TUI als KLM vandaag vertraging op weg naar Curaçao. Duizenden andere reizigers kregen te horen dat hun vliegreis vandaag niet doorgaat. Sommige luchtvaartmaatschappijen hebben aangegeven dat personeelstekorten zijn ontstaan nu de omikronvariant van het coronavirus wereldwijd snel om zich heen grijpt. Medewerkers raken besmet of zitten in quarantaine. De problemen zijn ook na maandag nog niet helemaal achter de rug. Maar of de eilanden daar tussen kerst en oud en nieuw last van krijgen is nog niet duidelijk

Lees ook:

Lees ook de laatste vacatures