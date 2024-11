Sint Maarten Procureur-Generaal: Onderwijs cruciaal voor toekomst Sint-Maarten Dick Drayer 15-11-2024 - 1 minuten leestijd

PHILIPSBURG – Tijdens de installatiezitting van het Gemeenschappelijk Hof in het Courthouse van Sint-Maarten benadrukte Procureur-Generaal Guillano Schoop de urgente noodzaak van verbetering in het basisonderwijs op het eiland. Hij verwees naar recent onderzoek waaruit blijkt dat slechts zes procent van de basisschoolleerlingen op Sint-Maarten vloeiend kan lezen, en slechts elf procent voldoet aan de rekenniveaus. “Deze cijfers zijn zorgwekkend,” aldus Schoop, die stelt dat onderwijs de beste preventie is tegen werkloosheid en criminaliteit.

Schoop roept op tot directe investeringen in onderwijs en ondersteuning van kinderen in een stabiele sociale omgeving. Hij ziet onderwijs niet alleen als een recht, maar ook als een middel om toekomstige generaties beter voorbereid en veiliger op te laten groeien. Dit vraagt volgens Schoop om een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de overheid en de gemeenschap om jongeren optimaal te begeleiden en beschermen.

De Procureur-Generaal benadrukte tevens de noodzaak om in de toekomst meer lokale magistraten en rechters op te leiden, zodat “echte zonen en dochters van Sint-Maarten” het gerecht kunnen vertegenwoordigen. Hij hoopt dat investeringen in onderwijs ertoe zullen leiden dat meer jongeren uit Sint-Maarten een carrière in de rechtspraktijk ambiëren en kunnen verwezenlijken.

