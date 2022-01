Proefboringen Suriname laten meer goud zien dan verwacht

De bodemschatten van Suriname zijn mogelijk veel groter dan eerder bekend. Het Canadese mijnbouwbedrijf 79North heeft na proefboringen bekendgemaakt dat het de hoeveelheid goud in het zogeheten Nassaugebied mogelijk zeer groot is.

Eén van de achttien boorgaten heeft 338 gram goud per ton erts aangetoond. De goudsector is van groot belang voor de economie van Suriname. Dertig procent van alle Surinamers uit de beroepsbevolking werkt in de goudsector.

De legale en illegale goudwinning in het land leveren jaarlijks zo’n 30.000 kilo goud op.

