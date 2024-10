Nieuws Curaçao Profar clasht met Dodgers-fans bij overwinning Padres Maarten Schakel 07-10-2024 - 3 minuten leestijd

Afbeelding: FoxNews

WILLEMSTAD – Alle ogen waren deze zondag gericht op Curaçaoënaar Jurickson Profar, tijdens de tweede ontmoeting tussen zijn team San Diego Padres en de Los Angeles Dodgers. Eerst dankzij de vangbal van de avond, bij een ogenschijnlijke homerun van Dodgers-vedette Mookie Betts, en later doordat Dodgers-fans zich van hun slechtste kant lieten zien en voorwerpen vanaf de tribunes naar Profar gooiden. De wedstrijd werd daardoor 16 minuten stilgelegd. Jurickson en de Padres wonnen uiteindelijk ruim: 10-2.

Bij een 1-0 stand voor de San Diego Padres met de Dodgers aan slag, was het vedette Mookie Betts die de bal links in het verre veld het publiek in leek te jagen. De handen op de tribune gingen al omhoog om de bal te vangen, maar het was Curaçaoënaar Jurickson Profar die met een onwaarschijnlijke actie zijn handschoen eerder bij de bal kreeg dan de Dodgers-fans. Betts was al begonnen met zijn ereloopje, toen hij zich realiseerde dat Profar de bal daadwerkelijk had gevangen. Profar zelf bleef zo’n 15 seconden vol adrenaline naar het publiek kijken. Zelf verklaarde hij achteraf: “Het voelde als een NBA game, alsof je een geweldige dunk hebt gemaakt”.

Die uitdagende blik van Profar viel niet bij alle Dodgers-fans in goede aarde. Later in de wedstrijd werden vanuit het publiek enkele ballen naar Profar gegooid en zelfs wat afval. Nadat Profar zijn beklag deed bij de umpires werd de wedstrijd 16 minuten stilgelegd. Gefrustreerde fan gooit bal richting Profar. Wedstrijd tijdelijk stilgelegd. (beeld: MLB)

Uiteindelijk liepen de San Diego Padres verder uit en werden de Los Angeles Dodgers met ruime cijfers verslagen: 10-2. Arubaan Xander Bogaerts sloeg in de 8e inning een homerun voor de Padres.

Op zaterdagavond trokken de Dodgers aan het langste eind: 7-5. Dat maakt de stand tussen beide ploegen in deze best-of-5 reeks in de Division Series 1-1. Het team dat als eerste 3 wedstrijden wint, gaat door naar de Championship Series, en komt daar uit tegen de winnaar van de New York Mets tegen de Philadelphia Phillies. De winnaar van de Championship Series mag eind deze maand aantreden in de grote Major League Baseball finale: de World Series. Vanavond rond 22 uur onze tijd staat de volgende wedstrijd tussen de Padres en de Dodgers op het programma

