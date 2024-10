Nieuws Curaçao Profar en Bogaerts uitgeschakeld met Padres Maarten Schakel 13-10-2024 - 1 minuten leestijd

Afbeelding: Getty Images

WILLEMSTAD – Curaçaoënaar Jurickson Profar en Arubaan Xander Bogaerts zijn uitgeschakeld in de playoffs van de Major League Baseball. Hun ploeg de San Diego Padres verloren vrijdagavond met 2-0 van de Los Angeles Dodgers wat de eindstand in de best-of-5 series bepaalde op 3-2. Daarmee komt er dit jaar geen Curaçaose of Arubaanse winnaar van de World Series.

In hun slagbeurten konden Profar (0 uit 3) en Bogaerts (0 uit 2) niet tot honkslagen komen.

De Los Angeles Dodgers stoten door hun zege voor het eerst sinds 2021 door van de Division Series naar de finale van de National Series. Daarin komen ze vanavond al in actie tegen de New York Mets. De winnaar van de National Series neemt het op tegen de winnaar van de American Series. Dat gebeurt in de World Series. Die beginnen op 25 oktober.

