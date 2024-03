Project ‘Awa pa KÃ²rsou’ gaat historische waterwerken op CuraÃ§ao aanpakken

Algemeen Project ‘Awa pa Kòrsou’ gaat historische waterwerken op Curaçao aanpakken Redactie 2024-03-13 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Verschillende lokale organisaties bundelen hun krachten in het project ‘Awa pa Kòrsou’ met als doel de historische waterwerken op Curaçao te herstellen. Dit initiatief, ondersteund door subsidies van de Nederlandse overheid en Stichting Monumentenfonds Curaçao, richt zich op het aanpakken van klimaatgerelateerde uitdagingen zoals verdroging, hittestress en overstromingen. Door de restauratie van waterbeheerstructuren in gebieden zoals Savonet, Zevenbergen en Rooi Catootje, streeft het project naar een klimaatbestendige inrichting van het eiland.

De unieke samenwerking tussen Caribbean Research and Management of Biodiversity (Carmabi), Stichting Monumentenfonds Curaçao, Stichting Nationaal Archeologisch en Antropologisch Memory Management (NAAM), S.A.L.(Mongui) Maduro Foundation en de Universiteit van Curaçao Dr. Moises Da Costa Gomez is gericht op het conserveren van Curaçaos rijke hydrologische en ecologische erfgoed. Met een semi-aride klimaat is waterbeheer een cruciale uitdaging voor het eiland. Historische waterwerken, zoals rooien en dammen, speelden een essentiële rol in het vasthouden en geleiden van regenwater en vormen een belangrijk onderdeel van het culturele en natuurlijke landschap.

Door de invloed van klimaatverandering worden de gevolgen van extreme weersomstandigheden steeds zichtbaarder op Curaçao. Het project ‘Awa pa Kòrsou’ streeft ernaar deze uitdagingen aan te pakken door niet alleen de fysieke structuren te herstellen, maar ook door het vergroten van kennis en bewustwording over duurzaam waterbeheer. Onderzoekers, experts en studenten van de UoC voeren hydrologisch onderzoek en impactstudies uit, terwijl Carmabi educatieprogramma’s ontwikkelt en de Monumentenfonds de restauratiewerkzaamheden coördineert.

“Aanpassing aan klimaatverandering is niet alleen een kwestie van overleven; het is een kans om ons erfgoed te waarderen en te beschermen,” zegt een woordvoerder van Carmabi. “Door onze historische waterwerken te herstellen, beschermen we niet alleen ons eiland tegen de gevolgen van klimaatverandering, maar behouden we ook een belangrijk deel van onze cultuur en geschiedenis voor toekomstige generaties.”

Het project biedt een veelbelovende aanpak om de lokale gemeenschap te betrekken bij het beheer van hun natuurlijke hulpbronnen en het bevorderen van duurzaamheid. Door het delen van kennis in Living-Labs en het ontwikkelen van educatief materiaal hoopt ‘Awa pa Kòrsou’ een breed publiek te bereiken en een duurzame toekomst voor Curaçao te verzekeren.