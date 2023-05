Project Klein Curaçao zoekt input ontwikkeling strategieën voor natuurbescherming

WILLEMSTAD – Het project Klein Curaçao nodigt belangstellenden uit om informatiesessies bij te wonen voor de ontwikkeling van Klein Curaçao.

Het voornaamste doel van deze sessies is om gedetailleerde informatie te geven over de focus van dit initiatief. Het project streeft ernaar om strategieën te ontwikkelen om de natuurlijke hulpbronnen van Klein Curaçao te beschermen als een Ramsar-gebied van internationaal belang, terwijl het bezoekers en inwoners van Curaçao toestaat om het gebied op een duurzame manier te gebruiken.

De Europese Unie heeft een financiële toezegging gedaan aan de landen en gebieden overzee in het Caribisch gebied in het kader van het elfde Europees Ontwikkelingsfonds.

Een van de projecten is het ‘Ontwikkelingsplan voor Ramsar Wetland van internationaal belang: Klein Curaçao’. Het Curaçaose ministerie van Volksgezondheid, Milieu en Natuur is de penvoerder voor de ontwikkeling van dit initiatief.

Aparte sessies worden georganiseerd voor verschillende belanghebbende groepen, zoals vissers, toerisme operators, de maritieme sector, de toeristische sector en Ngo’s.

Project Klein Curaçao vraagt alle geïnteresseerden om zich als deelnemer te registreren. De geplande tijden voor de belanghebbende sessies zijn als volgt:



⦁ Vissers: Zaterdag 20 mei, Caracasbaai Haven Portier: 10:00 -12:00

⦁ Toerisme operators: Maandag 22 mei, Scharloo: 15:00 -17:00

⦁ Maritieme sector: Vrijdag 26 mei, Scharloo: 13:00 -14:30

⦁ Toeristische sector: Vrijdag 26 mei, Scharloo: 15:00 -16:30

⦁ Ngo’s: Woensdag 31 mei, Scharloo: 18:00 – 20:00

Binnenkort wordt er een website en social media gelanceerd om het publiek gedetailleerd te informeren over dit project.

Het is belangrijk te weten dat de Europese Unie dit project financiert via het Resilience, Sustainable Energy, Marine Biodiversity (RESEMBID) programma. Het RESEMBID-programma, ter waarde van 40 miljoen euro, is bedoeld om de inspanningen voor duurzame menselijke ontwikkeling te ondersteunen in de twaalf overzeese landen en territoria in de Caraïben.