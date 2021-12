ProMo te laat in verweer tegen bouwvergunning de Wharf

WILLEMSTAD – De stichting ProMo heeft te laat bezwaar gemaakt tegen de bouwvergunning van het Wharf-project. Dit project staat gepland langs de Annabaai op de Kop van Scharloo.

De vergunning om te bouwen werd in juli 2019 verleend, maar de monumentenstichting tekende pas beroep aan in februari 2020. Zij vindt de bouw van het nieuwe appartementencomplex niet passen in de unieke monumentale omgeving. ProMo kwam er pas laat achter dat de bouwvergunning was verleend. De rechter vindt dat dat de schuld van de monumentenstichting zelf is.

