Protest aangekondigd tegen onthulling standbeeld slavenleider Tula op Curaçao

WILLEMSTAD – Op Curaçao is een protest aangekondigd tegen de geplande onthulling van een standbeeld van de historische slavenleider Tula. Het standbeeld, dat een naakte man toont, zou volgens de organisatoren van het protest op 17 augustus in het centrum van Willemstad worden onthuld.

De buiten-parlementaire politieke organisatie Kousa Promé uitte dinsdag tijdens een persconferentie haar bezorgdheid. Ze vinden dat het standbeeld Tula, die officieel een nationale held is op Curaçao, niet correct verbeeldt. Volgens hen komt het gezicht niet overeen met dat van Tula en vinden ze de naaktheid ongepast.

Het beeld, gemaakt door de Nederlandse kunstenares Toos Hagenaars in 1973, zorgde ook destijds voor protest toen ze op Curaçao woonde. Het standbeeld staat sindsdien opgeslagen in Nederland.

Het besluit om het standbeeld in het herdenkingsjaar slavernijverleden naar Curaçao terug te brengen is nog niet genomen, net als de plaatsing ervan in Willemstad.

Kousa Promé benadrukt het belang van betrokkenheid van het volk bij het creëren van een standbeeld van een nationale held zoals Tula. De partij stelde eerder voor om een officiële commissie van deskundigen in te stellen – met goedkeuring van het volk – om een plan te ontwikkelen voor een waardig en representatief standbeeld van Tula. Ze roept ook op tot deelname van lokale beeldhouwers in dit proces.

Afgelopen week opperde de partij op een persconferentie om een tekenwedstrijd te organiseren onder schoolkinderen, waarbij ze het gezicht van Tula moeten tekenen. Het gehele eiland zou dan de beste tekening moeten kiezen, welke uiteindelijk moet leiden tot een nieuw, en niet naakt, standbeeld.