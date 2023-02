Protestantse kerken op Curaçao horen niet bij Vereniging Christelijke Voorgangers APK

WILLEMSTAD – De Vereniging Protestantse Kerken op Curaçao, VPG, zijn geen onderdeel van de Asosashon Pastornan Kristian. De APK kwam afgelopen week in het nieuws vanwege hun fundamentalistische opvatting over homoseksualiteit en het homohuwelijk.

Redactioneel commentaar | Dick Drayer

Curaçao.nu berichtte daarover, maar maakte abusievelijk geen onderscheid tussen de niet-katholieke kerken, voorgangers en andere geloofsgemeenschappen op het eiland, zoals de protestantse en gereformeerde kerk, de broedergemeenschap en de methodisten.

Daarmee wekte de nieuwssite en ik als schrijver – nota bene een zoon van een protestantse dominee – de suggestie dat het fundamentalistische gedachtegoed over homoseksualiteit van de zelf verklaarde pastoors gedragen zou zijn door alle niet-katholieke kerken op Curaçao.

Vanuit verschillende ‘protestantse’ kanten is mij gewezen op deze fout en vooral op de vervelende negatieve gevolgen die dat heeft voor de kerken zelf en de beeldvorming over deze kerken en geloofsgemeenschappen.

Er is mij duidelijk gemaakt dat de niet-katholieke officiële kerken liberaler zijn en in veel gevallen een inclusieve samenleving voorstaan. Zij distantiëren zich van de enge fundamentalistische opvattingen over homoseksualiteit van de pinkster-achtige gemeenschappen en eenmanskerken verenigd in de APK op Curaçao.

Ik moet zorgvuldiger zijn in mijn journalistieke werk, en biedt daarvoor mijn excuses aan.

En kerken: spreek u uit in deze wereld en laat zien waar u voor staat. De APK, hoe fundamentalistisch dan ook, ging u al voor.