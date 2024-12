Goksector Faillisementsaanvraag Franse voetbalclub PSG werpt schaduw over goksector Curaçao Redactie 02-12-2024 - 1 minuten leestijd

PARIJS – Paris Saint-Germain (PSG), een van de grootste voetbalclubs ter wereld, heeft een faillissementsaanvraag ingediend tegen AK Global N.V., een Curaçaos bedrijf dat gelieerd is aan de goksector op Curaçao. De juridische strijd vloeit voort uit PSG’s eerdere samenwerking met Cbet, een gokplatform dat eigendom is van AK Global N.V. In 2022 werd Cbet aangesteld als PSG’s regionale partner in Latijns-Amerika.

Sindsdien zijn er echter juridische en financiële problemen ontstaan, waaronder een boete van vijf miljoen euro van de Spaanse toezichthouder DGOJ aan AK Global N.V. wegens het zonder vergunning aanbieden van gokdiensten. PSG lijkt nu via de faillissementsaanvraag openstaande claims te willen innen.

Verlopen

Saillant detail is dat de gokvergunning van Cbet een sublicentie betreft van de Curaçaose masterlicentiehouder Gaming Services Provider, wiens vergunning op 18 augustus 2024 verliep. Effectief opereert Cbet zonder geldige gokvergunning.

De zaak staat gepland voor behandeling op 22 januari volgend jaar bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie op Curaçao.

Dit conflict benadrukt niet alleen de risico’s voor sportclubs bij samenwerkingen met gokbedrijven, maar werpt opnieuw vragen op over de rol van Curaçao als thuisbasis voor de goksector.

Meer details over de precieze aard van de schuld zijn niet openbaar gemaakt.

