PSV geeft Curaçaose keeper eerste profcontract

259 Gedeeld

© Foto van de Meulenhof

Sport – De talentvolle doelman Tyrick Bodak heeft zijn eerste profcontract getekend bij PSV. De 18-jarige keeper van Curaçaose komaf, speelt sinds vorige zomer in de jeugdopleiding van de Eindhovense club.

Bodak werd een jaar geleden overgenomen van De Graafschap en sloot aan bij PSV onder 19, dat getraind werd door Ruud van Nistelrooy.

Bodak is jeugdinternational van Curaçao en nog niet zo heel lang in het profvoetbal actief. Hij speelde één seizoen bij De Graafschap en daarvoor bij een amateurvereniging in Biddinghuizen en Deventer.

Lees ook: