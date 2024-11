Evenementen Punda viert vanavond feest met kerstboomverlichting en live muziek Redactie 28-11-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De feestelijke eindejaarsviering in het hart van Punda begint vanavond om 19:00 uur. Tijdens de wekelijkse Punda Thursday Vibes organiseert Downtown Management Organization samen met Annabay Rum Club de officiële kerstboomverlichting.

Het programma belooft een sfeervolle avond met een bezoek van de Kerstman en een optreden van het kinderkoor Beyentlkids. Daarnaast wordt Punda omgetoverd tot een nostalgisch decor met Back to the 80s-optredens door de hele wijk. Voor shopliefhebbers is er een speciale Black Weekend Sale en Shopping Night, waarbij winkels tot laat open blijven.

Bezoekers kunnen ook genieten van heerlijke marktkramen met eten en cocktails bij restaurants in Punda. De festiviteiten bieden een combinatie van sfeer, muziek en culinaire verwennerij om het eindejaar in stijl te vieren. Medewerkers van Aqualectra leggen de laatste hand aan de sierverlichting in Punda

