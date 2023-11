PVV slechts marginale rol op Aruba Curaçao en Sint-Maarten

WILLEMSTAD – De PVV heeft slechts een bescheiden aantal stemmen gekregen op Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. De resultaten tonen aan dat de PVV op Curaçao 76 stemmen kreeg. Aruba ontving 28 stemmen en op Sint-Maarten stemden slechts tien kiesgerechtigden op de PVV.

Op Curaçao, waar 845 stemmen zijn uitgebracht door de 1250 geregistreerde kiezers, krijgt de PVV er slechts 76. Dit is aanzienlijk minder dan de VVD met 237 stemmen, GroenLinks/PvdA met 144 stemmen en D66 met 99 stemmen.

Op Aruba is de situatie vergelijkbaar, waar in totaal 419 van de 538 geregistreerde kiezers hun stem uitbrachten. De PVV scoort aanzienlijk lager dan de voornaamste partijen. GroenLinks/PvdA leidt met 102 stemmen, gevolgd door de VVD met 90 stemmen en Nieuw Sociaal Contract met 56 stemmen. De PVV, met 28 stemmen, bevindt zich dus in een veel lagere positie.

Op Sint-Maarten, waar 134 van de 200 geregistreerde kiezers hun stem uitbrachten, ontvangt de PVV de minste stemmen, tien in totaal. In vergelijking: D66 kreeg 33 stemmen, VVD 28 stemmen en GroenLinks/PvdA ook 28 stemmen.

Marginaal

Deze resultaten tonen aan dat de PVV een marginale rol speelt in de politieke voorkeuren van de kiezers op Aruba, Curaçao en Sint-Maarten.

Het totaal aantal stemmen voor de PVV op alle drie de eilanden (114 stemmen) valt in het niet bij de aantallen voor de meer populaire partijen zoals de VVD, GroenLinks/PvdA en D66.