Nieuws uit Nederland PVV-staatssecretaris Ferenc Zsolt Szabó nog geen ervaring met Koninkrijksrelaties Dick Drayer 13-06-2024 - 3 minuten leestijd

DEN HAAG – Ferenc Zsolt Szabó, een ervaren politicus met een achtergrond in digitalisering en ICT neemt de gecombineerde portefeuille Koninkrijksrelaties en Digitalisering over van Alexandra van Huffelen (D66). Hoewel Szabó zijn sporen heeft verdiend in de digitale wereld, is Koninkrijksrelaties een geheel nieuw terrein voor hem.

Het voormalig VVD-Tweede Kamerlid is geboren op 24 november 1961 en begon zijn politieke carrière als lid van de VVD en diende van 2003 tot 2006 in de Tweede Kamer. Tijdens zijn tijd in de Kamer was hij woordvoerder voor ICT en ontwikkelingssamenwerking en hield hij zich intensief bezig met buitenlandse zaken.

Szabó was een fervent voorstander van technologische vooruitgang binnen de overheid en pleitte voor de introductie van elektronische handtekeningen en identiteitskaarten met biometrische kenmerken.

Na zijn periode in de Tweede Kamer bekleedde Szabó diverse leidinggevende functies binnen de ICT-sector, waaronder bij het grote IT-bedrijf Capgemini. Sinds 2010 is hij vicepresident bij Capgemini, waar hij zich richtte op ICT-innovatie en overheidscontracten. Daarnaast is hij voorzitter van het Bel-me-niet Register en vicevoorzitter van het ECP, het platform voor de informatiesamenleving.

Zijn nieuwe rol als staatssecretaris brengt hem in een onbekend domein: Koninkrijksrelaties. Deze portefeuille omvat de relaties tussen Nederland en de Caribische delen van het Koninkrijk, waaronder Curaçao, Aruba en Sint Maarten.

Zijn gebrek aan ervaring op het gebied van Koninkrijksrelaties roept vragen op over hoe hij deze uitdaging zal aanpakken. Zijn voorganger, Alexandra van Huffelen, was bekend met de complexiteit van de relaties binnen het Koninkrijk en zette zich in voor een constructieve samenwerking.

Het wordt interessant om te zien hoe Szabó zijn technische expertise zal combineren met de diplomatieke gevoeligheden die Koninkrijksrelaties met zich meebrengen. De komende tijd zal uitwijzen hoe hij zijn nieuwe verantwoordelijkheden vorm zal geven en wat dit betekent voor de toekomst van de digitale overheid en de relaties binnen het Koninkrijk.

Ferenc Zsolt Szabó heeft ongetwijfeld een uitdagende weg voor zich. Zijn succes zal afhangen van zijn vermogen om zijn technische kennis te integreren met de diplomatieke eisen van zijn nieuwe rol. Curaçao en de andere Caribische eilanden zullen zijn stappen nauwlettend volgen.

Ook Alexandra van Huffelen was onbekend met Koninkrijksrelaties bij haar aantreden op 10 januari 2022. Zij kreeg toen wat leeswerk mee:

– Welkom bij BZK – introductiedossier deel 1