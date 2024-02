Qredits Lanceert Agrifonds om Landbouwsector Curaçao te ondersteunen

WILLEMSTAD – Qredits, een vooraanstaande financiële instelling, heeft gisteren het Agrifonds Curaçao gelanceerd. Dit initiatief is gericht op het stimuleren en ondersteunen van ondernemers binnen de landbouwsector. Tijdens een feestelijke ceremonie, waarbij stakeholders uit de agrarische sector, teamleden van MiNEGOSHI, de werkgroep Food Security en vertegenwoordigers van overheid en het bedrijfsleven aanwezig waren, werd het startsein gegeven voor deze innovatieve financiële dienst.

Agrifonds, een programma gepresenteerd door Qredits, biedt financiële ondersteuning aan lokale ondernemers in de agrarische sector om hoogwaardige voedselproducten voor de gemeenschap te produceren en te leveren. Dit programma past perfect binnen de visie om de landbouwsector op Curaçao te versterken en te transformeren in een duurzame economische pijler.

Naast het aanbieden van leningen tegen een gunstig rentepercentage van slechts twee procent, omvat het Agrifonds-programma ook de Agri Business Academy. Deze academie is speciaal ontworpen om ondernemers te voorzien van de kennis en tools die nodig zijn voor succesvolle bedrijfsvoering in de landbouw. Ondernemers leren hier hun eigen bedrijfs- en financiële plannen te ontwikkelen, wat hen in staat stelt hun bedrijf effectief te beheren en te groeien.

Het programma onderstreept het belang van lokale voedselproductie en duurzaamheid, met de ambitie om de voedselzekerheid op het eiland te verbeteren en bij te dragen aan de economische ontwikkeling. In totaal kunnen dit jaar 36 ondernemers deelnemen aan dit veertien weken durende, op landbouw gerichte opleidingsprogramma.

Qredits heeft zich in de afgelopen jaren bewezen als een belangrijke speler in de ondersteuning van het lokale ondernemerschap op Curaçao. Met het Agrifonds-programma zet Qredits een nieuwe stap in de richting van een duurzame en zelfvoorzienende landbouwsector op het eiland.