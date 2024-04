Evenementen Queer Poëzieavond in Gaze Bar Redactie 23-04-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Op dinsdag 30 april organiseert Fundashon Orguyo Kòrsou een speciale Queer Poëzieavond in Gaze Bar, als onderdeel van het project Arcoiris de Apoyo Curazao. Het thema van de avond is Alien, waarbij deelnemers uitgenodigd worden te reflecteren op hoe zij zich onderscheiden van anderen. Dit kan variëren van verschillen in seksuele oriëntatie en nationaliteit tot unieke vormen van zelfexpressie.

De avond bestaat uit een korte schrijfworkshop geleid door de Venezolaanse auteur Jaime Peña, die in het Spaans zal plaatsvinden, gevolgd door een open microfoonsessie waarin deelnemers in elke taal kunnen spreken. Het evenement wordt gehouden in Gaze Bar aan de Kaya A.M. “Shon Toni” Prince 16.

Dit evenement maakt deel uit van een serie communitysessies binnen het Arcoiris de Apoyo Curazao project, gesponsord door de Pan American Development Foundation (PADF). Het project focust op de ondersteuning en empowerment van seksueel diverse mensen, met name migranten op Curaçao. Daarnaast kunnen LGBTQ+ personen terecht bij Foko voor counseling, waarvoor recent een nieuw centrum is geopend in Punda aan Wolkstraat.