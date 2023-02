Quilindschy Hartman gepolst door Ronald Koeman

WILLEMSTAD – De Curaçaose voetballer Quilindschy Hartman is gepolst door bondscoach Ronald Koeman voor het Nederlands elftal. De 21-jarige linksback van Feyenoord heeft een dubbele nationaliteit en werd eerder al benaderd door de voetbalbond van Curaçao.

Komende week zal duidelijk worden of Hartman al direct in de voorselectie van Oranje zit voor de komende interlandperiode.

In september behoorde Hartman al tot de definitieve selectie van Curaçao voor een oefenstage in Indonesië. Maar Feyenoord wilde hem uiteindelijk niet laten gaan omdat hij pas net hersteld was van een blessure.

Indien de verdediger toen wel in actie was gekomen in een van de interlands had hij ook nog voor het Nederlands elftal kunnen uitkomen omdat dit slechts oefenwedstrijden waren.