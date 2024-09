Nieuws Curaçao Raad van Advies: categorie 1-status FAA nog ver weg Dick Drayer 22-09-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De Raad van Advies (RvA) waarschuwt dat Curaçao risico loopt de categorie 1-status van de Amerikaanse Federal Aviation Administration (FAA) voorlopig niet in het vizier heeft. Dat staat in het advies van de Raad op de Curaçaose begroting 2025.

Curaçao verloor in 2012 de categorie 1-status van de FAA. omdat het destijds niet voldeed aan de internationale luchtvaartveiligheidsnormen.

Deze status is cruciaal voor directe vluchten tussen Curaçao en de Verenigde Staten. Volgens de Raad is er onvoldoende voortgang geboekt bij de invoering van de benodigde luchtvaartwetgeving en uitvoeringsregels om deze status weer terug te krijgen.

De Raad uit in hun advies zorgen over de vertraging in het afronden van de Luchtvaartlandsverordening en het bijbehorende landsbesluit, die essentieel zijn om te voldoen aan de eisen van de FAA.

Hoewel deze wet- en regelgeving al in 2023 had moeten worden afgerond, is dat tot op heden niet gebeurd. De Raad dringt er bij de regering op aan om duidelijker te communiceren welke maatregelen er genomen zullen worden en binnen welk tijdsbestek de benodigde acties plaatsvinden.

Daarnaast uit de Raad kritiek op het gebrek aan voldoende en gekwalificeerd personeel bij het Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning. Er is niet genoeg capaciteit beschikbaar om te voldoen aan de vereisten van de International Civil Aviation Organisation (ICAO) en de FAA.

Dit is zorgwekkend, omdat het luchtverkeer met de VS van groot belang is voor het toerisme, een van de pijlers van de Curaçaose economie.

De Raad adviseert de regering om de benodigde maatregelen met spoed door te voeren om de luchtvaartveiligheid te waarborgen en de categorie 1-status van de FAA weer te verkrijgen.

