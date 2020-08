Raad van Advies: ga niet akkoord met Rijkswet Coronasteun

43 Gedeeld

Willemstad – De Raad van Advies heeft de regering geadviseerd om niet in te stemmen met de Rijkswet Caribische Hervormingsentiteit. Dat meldt het Antilliaans Dagblad op basis van een brief van Rhuggenaath aan de Staten.

Waarom de Raad tot dit advies is gekomen is niet bekend, omdat de inhoud daarvan zelf nog geheim is. Pas als de regering officieel reageert, wordt ook de inhoud bekend. De Rijkswet moet de ruimte vrij maken om coronasteun op lange termijn mogelijk te maken.

