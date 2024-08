Algemeen Raad van Advies hekelt omgang met adviezen in parlement Redactie 08-08-2024 - 3 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De Raad van Advies heeft scherpe kritiek geuit op de manier waarop het parlement omgaat met adviezen van adviesinstanties. Volgens de Raad wordt er onvoldoende rekening gehouden met de adviezen van cruciale organen zoals de Raad van Advies zelf en de Sociaal Economische Raad, wat de kwaliteit van wetgeving in gevaar brengt.

De Raad van Advies benadrukt dat de rol van adviesorganen essentieel is binnen het democratisch stelsel van Curaçao. Hun onafhankelijke en kritische adviezen zijn bedoeld om de kwaliteit van wet- en regelgeving te bewaken en waar mogelijk te verbeteren. Door deze adviezen te negeren, wordt dit doel niet bereikt en lijdt de kwaliteit van het openbaar bestuur.

Minimumlonen

Een sprekend voorbeeld is de initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening minimumlonen door initiatiefnemers Giselle McWilliam en Steven Martina, beiden van de MAN. De Raad van Advies bracht tweemaal advies uit, op 20 januari 2022 en 14 december 2023.

Ondanks deze adviezen dienden de initiatiefnemers op 21 mei van dit jaar een ‘Gewijzigd ontwerp naar aanleiding van de advies Raad van Advies’ in zonder een aangepaste memorie van toelichting. Hierdoor is onduidelijk of de adviezen serieus zijn overwogen en gemotiveerd weerlegd.

De Raad van Advies constateert dat de initiatiefnemers zonder enige onderbouwing nauwelijks gevolg hebben gegeven aan het advies van december 2023, wat nadelige gevolgen kan hebben voor de uitvoerbaarheid van de verordening.

Sociaal Economische Raad

Een ander voorbeeld betreft drie initiatiefontwerplandsverordeningen waarbij de adviezen van de Sociaal Economische Raad uit 2021 volledig werden genegeerd. De initiatiefnemers hebben schriftelijk aan de Voorzitter van de Staten laten weten geen wijzigingen aan te brengen in de ontwerpen, ondanks de opmerkingen van de Raad.

Hierdoor werden de verordeningen zonder aangepaste memorie van toelichting doorgestuurd naar de Raad van Advies. Volgens de SER zouden hun opmerkingen juist kunnen leiden tot belangrijke heroverwegingen of wijzigingen in de wetsvoorstellen.

Zorgvuldigheid

De Raad van Advies dringt er bij alle betrokkenen op aan om zorgvuldigheid te betrachten bij de voorbereiding van wetgeving. Hoewel er belemmerende factoren zijn in de wetgevingsfunctie, moeten alle actoren ervoor zorgen dat de ontwerpen voldoen aan de vereisten voor kwalitatief goede wetgeving.

De Raad van Advies benadrukt dat een onvoldragen initiatiefontwerplandsverordening, samen met de bijbehorende memorie van toelichting, kan worden geretourneerd aan de initiatiefnemers. Deze moeten dan alsnog reageren op de opmerkingen van de Raad van Advies en de SER, en de reacties verwerken in het initiatiefontwerp en de toelichting. Alleen zo kan een wetgevende tekst adequaat en volledig worden.

