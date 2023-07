Raad van Advies vernieuwt website

WILLEMSTAD – De Raad van Advies heeft gisteren een nieuwe website gelanceerd die het publiek beter wegwijs maakt in de trajecten van adviezen die worden uitgebracht. Behalve dat de nieuwe website een frissere en modernere aanblik biedt, is de website gebruikersvriendelijker en future proof ingericht.

De Curaçaose Raad van Advies is een onafhankelijk orgaan dat de regering en het parlement adviseert over voorgestelde wetten en regelgeving. De raad onderzoekt de wetsvoorstellen op juridische en maatschappelijke aspecten en geeft vervolgens advies aan regering en parlement over de wenselijkheid en haalbaarheid ervan.

De Raad van Advies beoogt onder meer met zijn website dat zijn doelgroepen, waaronder het brede publiek, zijn taken en doelstellingen beter leren kennen en aldus de uitgebrachte adviezen dan ook makkelijker weten te vinden, te waarderen en te gebruiken.

De oude website schoot op dat vlak enigszins tekort en voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd. De nieuwe website voldoet nu aan de laatste trends op het gebied van User Experience, meldt de Raad van Advies zelf.

Nieuwigheden

Net als de oude website is deze nieuwe website volgens de Raad het middel bij uitstek om het publiek structureel van informatie te voorzien over de werkzaamheden van de Raad van Advies.

Naast de bekende functies van de oude website, zoals het kunnen raadplegen van de uitgebrachte openbare adviezen over wetgeving en bestuur en de voor het publiek relevante informatie over de Raad van Advies, zijn de zoekopties nu aanzienlijk verruimd.

De bezoeker kan nu alle relevante informatie makkelijker op de website vinden door de nieuw toegevoegde categorieën waarop gezocht kan worden. Dit laatste wordt door de verfijnde zoekfilter-optie mogelijk gemaakt.

Een andere bijzondere vernieuwing is dat de bezoeker in de nieuwe adviezen, oudere adviezen over hetzelfde onderwerp kan raadplegen. Door op de advieslink in het document te klikken kan de gebruiker van www.raadvanadvies.cw de aan dit advies gerelateerde adviezen meteen raadplegen. Deze vernieuwing draagt volgens de Raad, zeker bij aan het meer toegankelijk maken van de (oudere) adviezen van de Raad van Advies.