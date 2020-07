Raad van Europa: verschaf duidelijkheid over plaats Papiaments in Nederland

29 Gedeeld

Den Haag – De Nederlandse regering moet de positie van het Papiamentu in Europees Nederland verduidelijken. Dat blijkt uit een evaluatierapport van het Comité van Experts van de Raad van Europa.

In reactie op een eerder verzoek wees Den Haag erop dat Bonaire geen deel uitmaakt van het Koninkrijk in Europa. Maar volgens het comité is het Papiaments in Nederland van oudsher aanwezig en is het de plicht van de Nederlandse regering om duidelijkheid te geven over de plaats van de taal in het Europese deel van Nederland.

