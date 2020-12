Raad van State: Aanwijzing voor Curaçao op onderdelen niet noodzakelijk

22 Gedeeld

Nederland moet de aanwijzing uit 2019 op onderdelen intrekken. Curaçao heeft met succes beroep aangetekend bij de Raad van State.

Curaçao hoeft een tekort van 112 miljoen gulden niet te verrekenen met de begroting van 2019 en ook het tekort van 170 miljoen uit 2017 en 2018 hoeft niet gecompenseerd te worden in 2020-2022.

Curaçao had bezwaar aangetekend vanwege de snelheid waarmee NL dit wilde uitvoeren. Volgens de Raad van State waren de afspraken in het Groeiakkoord voldoende en was een aanwijzing niet noodzakelijk.

Uispraak

De uitspraak van de Raad van State luidt als volgt:

het beroep tegen het Besluit van 12 juli 2019, houdende het geven van een aanwijzing aan Curaçao als bedoeld in artikel 13, vijfde lid, en artikel 18, achtste lid, van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten gegrond te verklaren;

het Besluit van 12 juli 2019, Stb. 279, in overeenstemming te brengen met de getrokken conclusies, in die zin te wijzigen, dat het enig artikel als volgt komt te luiden: «Het bestuur van Curaçao een aanwijzing te geven tot het ten opzichte van de met APC gemaakte afspraken versneld aflossen van de kortlopende schulden aan APC met overschotten op de gewone dienst in de komende jaren.»

te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na die waarop het overeenkomstig artikel 26, eerste lid, van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten ter kennis is gebracht van de regering en de Staten van Curaçao.

Lees hier de uitspraak: https://www.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-537.html