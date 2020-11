Raadsel hoe Venezolanen ongemerkt een gat in de muur wisten te maken

31 Gedeeld

Foto – Èxtra

Willemstad – Het is de politie nog een raadsel hoe het mogelijk is dat 17 Venezolanen wisten te vluchten uit de vreemdelingenbarakken bij de SDKK-gevangenis. Die ontsnapten door een groot gat in de muur en zijn op een na nog niet gevonden.

Volgens ochtendkrant Èxtra hoorden zelfs buurtbewoners in de aangrenzende wijk Koraal Specht het dagenlange gebik om een gat in de muur te slaan.

Om dat geluid te maskeren zongen de Venezolanen de hele dag en sloegen op andere objecten om geluid te maken. Er wordt nu onderzocht waarom de gevangenbewaarders van politiekorps Curaçao niets merkten.

