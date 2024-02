Raadsel rond mysterieus schip

WILLEMSTAD – Het raadsel rond het gezonken schip bij Tobago blijft onopgelost nu de autoriteiten er niet in zijn geslaagd de eigenaar te identificeren. Het incident, dat twee weken geleden plaatsvond en een milieuramp veroorzaakte, blijft omgeven door mysterie en neemt volgens schippersmagazine Schuttevaer de vorm aan van een thriller.

Het schip, genaamd Gulfstream, zonk en lekte een grote hoeveelheid olie in de Caribische Zee, wat leidde tot de afkondiging van de noodtoestand door de regering van Trinidad en Tobago.

De olielekkage heeft gisteren ook Bonaire getroffen, waar in diverse baaien en op stranden olievervuiling is geconstateerd. Dit vormt een ernstige bedreiging voor zowel mensen als de natuur, inclusief kwetsbare ecosystemen zoals mangroves, vissen en koraal. Ondanks inspanningen om de olie tegen te houden, zijn hulpverleners nog steeds bezig met opruimwerkzaamheden.

Greenpeace heeft grote zorgen geuit over de situatie en waarschuwt voor de mogelijke schade die deze ramp kan veroorzaken aan de kwetsbare kustlijn. De milieuorganisatie dringt er bij lokale en nationale overheden op aan om alle mogelijke maatregelen te treffen om verdere schade te voorkomen.

Gesleept

Uit onderzoek blijkt dat het gezonken schip werd gesleept door de sleepboot Solo Creed uit Panama, die sinds het incident spoorloos is verdwenen. Beide schepen hadden hun Automatic Identification System (AIS) uitgeschakeld om onopgemerkt te blijven.

Bellingcat onthulde dat het vrachtschip in slechte staat was voordat het koers zette vanuit Panama naar Venezuela en later Guyana, waar het uiteindelijk kapseisde nabij Tobago. In de nabijheid van het wrak zijn pakjes drugs gevonden, wat het vermoeden versterkt dat het olietransport mogelijk een dekmantel was voor cocaïnesmokkel.