Willemstad – Een racefietser is gisteravond ernstig gewond geraakt na een aanrijding op de Caracasbaaiweg. Het slachtoffer moest worden gereanimeerd, zelf een tweede ambulance kwam ter plaatse om assistentie te verlenen.

De man is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en ligt daar nu op de intensive care. Op de Caracasbaaiweg vinden jaarlijks meer dan 400 ongelukken plaats. In 2019 moest de ambulance 132 keer uitrukken om assistentie te verlenen.

