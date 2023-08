Racistische moord op Kerwin Duinmeijer voor 40e keer herdacht

AMSTERDAM – In het Amsterdamse Vondelpark is vandaag de moord op Kerwin Duinmeijer herdacht, die veertig jaar geleden plaatsvond. Op 20 augustus 1983 stak een skinhead de toen 15-jarige Curaçaose jongen dood in het centrum van de Nederlandse hoofdstad. Dit werd gezien als de eerste racistische moord in Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog.

Kerwin werd doodgestoken na een ruzie met een paar skinheads in de Damstraat. De in Curaçao geboren beeldhouwer Nelson Carrilho maakte een beeld om de tragische gebeurtenis te herdenken. Het beeld Mama Baranka werd in augustus 1984 onthuld in het Vondelpark. Sindsdien wordt bij het beeld elk jaar de moord op Kerwin herdacht.

Een rechter stelde destijds vast dat racisme niet het wezenlijke motief was voor de moord. Volgens de stichting Vrienden van Kerwin, die jaarlijks de herdenking organiseert in het park, was er wel degelijk sprake van een racistisch motief. Zo zou de dader voor getuigen racistische opmerkingen hebben gemaakt. De dader, die minderjarig was ten tijde van de moord, werd uiteindelijk door een kinderrechter veroordeeld tot jeugd-tbs.

In het Amsterdam Museum is tot met 2 september een expositie te zien over het beeldhouwwerk Mama Baranka. “Het beeld verwijst naar de aarde op het eiland waar hij zelf en Kerwin vandaan kwamen, naar Afrikaanse spiritualiteit en naar de kracht van vrouwen”, aldus het Amsterdam Museum.

Speciaal voor de tentoonstelling kocht het museum een kleinere versie van het originele beeld aan. Met dat beeld en foto’s, documenten en een korte documentaire wordt in de tentoonstelling “de impact van de moord en de ontstaansgeschiedenis van Mama Baranka getoond”.

Discriminatie

Er moet één loket komen voor slachtoffers van discriminatie en racisme waar mensen van A tot Z worden geholpen. Het is de hoogste tijd dat er zo’n plek komt, zegt directeur Sjaak van der Linde van het eerste antidiscriminatiebureau Radar in Rotterdam op de dag dat de moord op Kerwin Duinmeijer is herdacht.

Het antidiscriminatiebureau Radar werd eind 1983, twee maanden na de moord, opgericht in Rotterdam.

Luisteren

“We hebben nog steeds met racisme te maken, jammer genoeg”, zegt Purly Lucas, de broer van Kerwin Duinmeijer. Wel wordt er volgens hem tegenwoordig openlijker over gesproken dan vroeger.

Het is volgens Lucas belangrijk om nog meer met elkaar te praten en meer naar elkaar te luisteren. Aan racisme ligt volgens hem namelijk ten grondslag dat we “de ander niet kennen en niet willen kennen”. “Als je tijd neemt om elkaar te leren kennen, dan vallen de negatieve gedachten over kleur of ras weg.”

Ook hoopt Lucas dat mensen stilstaan bij de betekenis van de tekst van Zwart Wit van Frank Boeijen. “Heel veel mensen zingen het mee, maar weten niet waar het over gaat.” Het lied vertelt volgens Lucas precies wat er in de nacht van 20 op 21 augustus 1983 is gebeurd. “Het gaat over het verdriet van de familie, maar ook over de pijn van Kerwin die nacht.”