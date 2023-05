Radboud Universiteit schenkt duizenden boeken over Suriname aan universiteit in Paramaribo

PARAMARIBO/NIJMEGEN – De Radboud Universiteit in Nijmegen heeft ongeveer 5000 boeken, brochures en tijdschriften over Suriname gedoneerd aan de Anton de Kom Universiteit in Paramaribo. De schenking is bedoeld om de Surinaamse universiteit te voorzien van betere studiematerialen.

De collectie is samengesteld door de vorig jaar overleden archivaris Evert van Laar, die deze aan de Radboud Universiteit schonk. De collectie richt zich voornamelijk op de periode 1970-1990 en bevat veel materiaal over de Surinaamse gemeenschap in Nederland.

Omdat de Radboud Universiteit al beschikte over een deel van het materiaal in de schenking, leek het opsplitsen van de collectie geen goed idee. Door de boeken naar Paramaribo te verschepen, kunnen Surinaamse onderzoekers er direct profijt van hebben. Volgens de Radboud Universiteit zijn de stukken zeer interessant voor geschiedenisstudenten en studenten van de lerarenopleidingen geschiedenis en maatschappijwetenschappen in Suriname.

Er wordt momenteel geld ingezameld om de klimaatcontrole in de bibliotheek van de Anton de Kom Universiteit in Suriname te verbeteren.