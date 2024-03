Radio Hoyer viert 70-jarig bestaan met sobere herdenking

WILLEMSTAD – Komende zondag, 10 maart, is het een bijzondere dag voor Radio Hoyer, die dan officieel zijn 70e verjaardag viert. Deze historische mijlpaal valt samen met de 40e verjaardag van ‘E Solo di Pueblo’, de pionierende uitzendingen op zonne-energie vanaf de Tafelberg, een innovatie mogelijk gemaakt door technicus Fred Chumaceiro.

Ter ere van deze dubbele viering wordt een sobere ceremonie georganiseerd, inclusief een heilige mis in de Pietermaai Kathedraal, gevolgd door een gezellig samenzijn.

De viering begint op 10 maart om 9 uur met een heilige mis, voorgegaan door bisschop Mgr. Luis Secco in de kathedraal van Pietermaai. Het Guadalupana koor omlijst de dienst muzikaal. Na de mis worden gasten uitgenodigd voor warme chocolademelk en ‘lèter’ koekjes in de tuin van de kathedraal, waarmee de gemeenschap wordt samengebracht in een sfeer van herdenking en vreugde.

In het kader van de viering zal Tim de Wolf, een expert uit Nederland die zowel het archief van Radio Hoyer als de Hoyco platen heeft gedigitaliseerd, deze maand lezingen en interviews verzorgen. Zijn presentaties bieden inzicht in het waardevolle digitaliseringswerk van de nalatenschap van wijlen Horacio Hoyer, wat bijdraagt aan de rijke historie van het station.

Radio Hoyer grijpt dit jubileumjaar aan om terug te blikken op zijn rijke historie met een reeks culturele, sportieve en nieuwsuitzendingen. Huidige en voormalige presentatoren zullen het hele jaar door speciale programma’s presenteren om de luisteraars te vermaken en te informeren.

De organisatie nodigt iedereen uit om deel te nemen aan de viering op 10 maart in de Pietermaai Kathedraal en daarna via de frequentie 101.9. Radio Hoyer staat bekend als het ‘Geheugen van de Bevolking’ en blijft volgens het station een essentiële bron van informatie en vermaak voor de gemeenschap van Curaçao.