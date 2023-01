WILLEMSTAD – Radio Korsou en Laser 101 zenden niet meer uit. Na het overlijden van Stella Oosterhof-Priest is in spreekwoordelijke zin ‘de geest uit de fles’ en zijn de vennootschappen ontbonden. Dat meldt de familie.

De vertrouwde stem achter Korsou FM was radiopionier Suhandi, die in 2013 overleed. Zijn werkelijke naam was Hans Oosterhof. “Suhandi” bij Radio Veronica, Hans Oosterhof bij de Avro, en hij was sinds 1976 ook de trotse drijfveer achter Radio Korsou FM.

De eigenzinnige radiomaker verzorgde zijn dagelijkse programma’s bij Korsou FM op blote voeten. Zijn bijnaam kreeg hij omdat hij als radioman in Nederlands Indië werkte. Laser 101, dat zich richtte op een jeugdig publiek, werd geleid door de dochter van Stella en Hans, Dianthe.