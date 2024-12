Cultuur en muziek Radiopresentator en schrijver Ernest ‘Kèkè’ Willems overleden Redactie 30-11-2024 - 3 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Curaçao heeft afscheid moeten nemen van een geliefde stem en persoonlijkheid. Ernest “Kèkè” Willems, bekend van het radioprogramma Pueblo na Palabra op Z86, is overleden. Met zijn warme, rustgevende stem wist hij jarenlang zijn luisteraars te boeien, niet alleen op de radio, maar ook via zijn geschreven werk en als zanger.

Het nieuws van zijn overlijden werd zaterdagochtend bekendgemaakt en bracht veel emoties teweeg. Voor velen was Willems een vertrouwd gezicht en een bron van inspiratie. Zijn bijdragen aan de cultuur van Curaçao en zijn vermogen om met zijn stem verbinding te creëren, worden niet snel vergeten.

Ernest Willems was de broer van de bekende gospelzanger George Willems, die in 2007 overleed. De broers groeiden op in een muzikale familie, met een vader die orkesten leidde en een passie voor zang en muziek bijbracht. Ernest ontwikkelde zijn talent op jonge leeftijd, maar koos later voor een carrière in de radiowereld, waar hij vooral ouderen wist te raken met zijn programma’s en live gospelconcerten.

Alzheimer

Twee maanden geleden presenteerde Willems zijn boek “Promé ku ‘Kisas’ Mi Lubidá”, dat was geschreven vanuit een persoonlijke en kwetsbare ervaring. Hij baseerde het boek op zijn eigen angsten en ervaringen met Alzheimer, een ziekte die zijn moeder trof en waarvan hij vreesde dat hij die zelf ook zou krijgen.

Zijn echtgenote, Silvana Trinidad, vertelde tijdens de boekpresentatie dat Willems jarenlang dagelijks schreef met het idee om alles vast te leggen voordat hij het zou vergeten. “Hij wilde dat het boek een boodschap was, vooral voor families die omgaan met dementie en Alzheimer. Het biedt een inkijk in de emoties en worstelingen die iemand doormaakt wanneer ze met deze ziekte worden geconfronteerd,” aldus Silvana. Het boek werd een krachtige oproep om met liefde en begrip om te gaan met mensen die door Alzheimer worden getroffen.

Icoon

Willems laat een rijke nalatenschap achter, zowel als radiomaker, schrijver en zanger. Zijn werk blijft een inspiratiebron voor jong en oud. De familie heeft nog geen details over de uitvaart bekendgemaakt. Zijn boek, dat nog in beperkte oplage verkrijgbaar is, blijft een herinnering aan zijn boodschap van liefde en veerkracht in het licht van een uitdagende ziekte.

Ernest ‘Kèkè’ Willems overleden vierde twee maanden geleden zijn 75ste verjaardag.

