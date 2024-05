Media Radiostations bundelen krachten voor Bándabou Redactie 08-05-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – In reactie op de verwoestende weersomstandigheden die op 4 mei Bándabou troffen, is Radio S.O.S opgericht. Dit initiatief, een samenwerking tussen lokale radiostations waaronder Paradise FM, HITradio 915, 88Rockòrsou, Radio Active en Radio Direkt, zendt op 9 mei van 07.00 tot 19.00 uit om fondsen te werven voor de getroffen bewoners.

De verontrustende weersomstandigheden hebben op Bándabou voor aanzienlijke schade gezorgd. Huizen en bezittingen zijn verloren gegaan, waardoor de noodzaak voor hulp urgenter dan ooit is. “Toen op zondag de beelden van de ravage binnenkwamen, wisten we dat we iets moesten doen,” aldus Joris Reer, initiatiefnemer van Radio S.O.S. Het doel van de radiomarathon is om de financiële middelen te verzamelen die nodig zijn voor het herstel van de schade.

Radio S.O.S wordt niet alleen lokaal ondersteund; ook vanuit Nederland wordt hulp geboden. PURE Jingles, een Nederlands jinglebedrijf, heeft kosteloos een speciaal jinglepakket voor de actie ontwikkeld, en Dave Mourillon van The Jingle Planet voorziet de uitzending van meertalige voiceovers, om zo een breed mogelijk publiek te bereiken.

“We roepen iedereen op, van individuen tot bedrijven en organisaties, om ons te steunen. Elke bijdrage kan het verschil maken voor de mensen hier in Bándabou,” zegt Reer. Hij benadrukt de kracht van gemeenschappelijke inspanningen en de impact van solidariteit.