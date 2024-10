Onderwijs Radulphus College beste debatschool op de ABC-eilanden Dick Drayer 15-10-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Het debatteam van het Radulphus College op Curaçao is uitgeroepen tot het beste van de ABC-eilanden na winst op het prestigieuze Building Bridges Debat Toernooi. Het team Curaçao versloeg in de aula van de Universiteit in een spannende finale het Arubaanse team van Colegio Arubano. Met deze overwinning bevestigt het Radulphus College zijn positie als de toonaangevende debatschool van de regio.

Het toernooi, dat op 11 en 12 oktober plaatsvond, bracht teams van jongeren tussen 14 en 19 jaar van Aruba, Bonaire en Curaçao samen. In totaal deden acht teams mee: twee uit Aruba, twee uit Bonaire en vier uit Curaçao. De deelnemers debatteerden over actuele en maatschappelijke thema’s, waaronder de vraag of de hoeveelheid toeristen op de eilanden beperkt moet worden, of de productie van kunstmatige intelligentie gestopt moet worden, en of inwoners via referenda rechtstreeks over politieke kwesties mogen stemmen.

Na vier intensieve ronden bereikte de leerlingen van het Radulphus College, de finale. Daar namen zij het op tegen het team Aruba van Colegio Arubano. Het onderwerp van de finale was een vraag die gevoelig ligt op de ABC-eilanden: of Papiamentu/Papiamento de officiële instructietaal zou moeten zijn in het middelbaar onderwijs. Het team van Radulphus College wist met overtuigende argumenten de jury voor zich te winnen en werd uitgeroepen tot winnaar van het toernooi. Het team van Radulphus

Internationale ambities

Als beloning voor hun prestaties krijgt het winnende team van het Radulphus College de kans om deel te nemen aan het Benelux Debat Toernooi in Nederland. Dankzij de steun van sponsoren worden alle kosten van de reis en deelname gedekt. Dit biedt de jonge debaters de mogelijkheid om hun vaardigheden te tonen op een internationaal podium en zich verder te ontwikkelen in de debatkunst.

Het toernooi en een bijbehorende uitwisselingsweek werden mede mogelijk gemaakt door fondsen van de Europese Unie. Dankzij deze ondersteuning konden de jongeren van de ABC-eilanden zich volledig richten op hun debatervaring en het smeden van nieuwe vriendschappen en samenwerkingsverbanden.

