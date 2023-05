Raekwon Baas wint bokswedstrijd “Battle of The Best”

ENKHUIZEN – Raekwon Baas heeft zaterdag zijn bokswedstrijd tijdens Battle of The Best in Enkhuizen gewonnen en bereidt zich nu voor op de Noord-Nederlandse Kampioenschappen.

Het NNK is bestemd voor de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Flevoland, Utrecht en Noord-Holland en is gepland in de drie weekenden in juni, te beginnen op zaterdag 10 juni.

Raekwon Baas, zoon van Palmira en Edwin Baas van Baas Sports Curaçao, is geboren en getogen op Curaçao. Hoewel zijn ouders zeer actief waren in vechtsporten, lieten ze Raekwon zelf beslissen welke sport hij wilde gaan doen. Nadat Raekwon eerst voetbal en basketbal speelde, besloot hij medio 2019 zich te gaan richten op het boksen.

Raekwon, die voor studie naar Nederland vertrok, traint boksen bij Hannes Schneider’s New Sport Challenge Haarlem.